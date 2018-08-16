Узбекистан и Киргизия запустили телекоммуникационный стык

Ташкент, , 13:53 — REGNUM На границе Узбекистана и Киргизии запущен в эксплуатацию международный телекоммуникационный стык, который открыл новый альтернативный маршрут для доступа в интернет, сообщили 16 августа в пресс-службе акционерной компании «Узбектелеком».

Телекоммуникационный стык построен на участке Кувсай (Ферганская область Узбекистана) — Кызыл-Кия (Баткенская область Киргизии). Между «Узбектелеком» и «ЭлКат» (Киргизия) подписан также договор о взаимном присоединении сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа АК «Узбектелеком» снизила стоимость тарифов на интернет-канал для операторов мобильной и фискальной связи до 169 065 сумов (1 441 рубль) за 1 Мбит/с, что на 31% меньше, чем в начале июля.

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