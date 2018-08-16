Четверг, 16 Августа 2018 года
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Узбекистан и Киргизия запустили телекоммуникационный стык

Общество

«Узбектелеком» и «ЭлКат» (Киргизия) подписали договор о взаимном присоединении сетей

Ташкент, 16 августа 2018, 13:53 — REGNUM  На границе Узбекистана и Киргизии запущен в эксплуатацию международный телекоммуникационный стык, который открыл новый альтернативный маршрут для доступа в интернет, сообщили 16 августа в пресс-службе акционерной компании «Узбектелеком».

Телекоммуникационный стык построен на участке Кувсай (Ферганская область Узбекистана) — Кызыл-Кия (Баткенская область Киргизии). Между «Узбектелеком» и «ЭлКат» (Киргизия) подписан также договор о взаимном присоединении сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа АК «Узбектелеком» снизила стоимость тарифов на интернет-канал для операторов мобильной и фискальной связи до 169 065 сумов (1 441 рубль) за 1 Мбит/с, что на 31% меньше, чем в начале июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане стоимость подключения провайдеров к интернету снижена на 31%

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Узбекско-киргизские отношения
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