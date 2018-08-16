Сотни протестующих в Брюсселе против тюремного заключения детей

Брюссель, , 13:47 — REGNUM Около 2500 человек выступили против тюремного заключения детей, а миграционную политику называли «недостойной» бельгийского правительства, сообщает Europe1.

Демонстрация произошла по призыву коллектива граждан «Not In My Name». «Мы не запираем детей», — скандировали протестующие в толпе, многие из которых пришли со своими детьми.

Недавно в Бельгии открылся центр заключения для иностранных семей против которого выступила оппозиция и ряд ассоциаций. Королевский указ от 11 августа 2018 года ввел в действие работу центра содержания под стражей, предназначенного для размещения иностранных семей перед депортацией.

Структура под названием «центр задержания 127bis» расположена недалеко от международного аэропорта в Брюсселе.

Критика в адрес структуры удвоились, когда 14 августа в центре разместили сербскую семью с четырьмя детьми. Их обвиняют в том, что семья скрывалась от органов.