До конца лета в Подмосковье представят новую программу борьбы с борщевиком

Красногорск, , 13:16 — REGNUM Законопроект об установлении ответственности за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком будет рассмотрен Мособлдумой на внеочередном заседании в августе. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента 24 июля.

Он отметил, что общая площадь земель, поражённых борщевиком в Подмосковье, в настоящий момент составляет свыше 32 тыс. гектар.

«Это очень серьёзная цифра, и залог успешного решения этой проблемы — системная и слаженная работа на всех отраслей и ведомств. Но одних только действий властей здесь недостаточно — необходима максимальная консолидация усилий, в том числе, и со стороны предпринимательского сообщества, самих жителей Подмосковья», — подчеркнул он.

Так, в Московскую областную думу уже поступил пакет документов от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Он касается изменений двух региональных законов: «О благоустройстве в Московской области» и «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

Речь идёт о закреплении за юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями обязанности по борьбе с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании. В случае её неисполнения будет предусмотрена административная ответственность. Так, для физических штраф составит от двух по пяти тыс. рублей, для должностных лиц — 20−50 тыс. рублей, для юридических — от 150 тыс. до одного млн рублей.

Кроме того, будут установлены требования к методам и инструментам борьбы с растением и профилактика его дальнейшего распространения.

«Законопроект сейчас проходит обсуждение в профильном Комитете, а на первое чтение мы планируем вынести его уже в августе — на внеочередное заседание Мособлдумы», — заключил Игорь Брынцалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума поддержала постановление о разработке федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком. В настоящий момент профильные комитеты разработают свои предложения.

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