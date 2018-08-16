В Волгограде по деле о взятке будут судить полицейского и адвоката

Волгоград, , 12:33 — REGNUM В Волгограде в суд передано дело в отношении бывшего следователя ГУ МВД России по Волгоградской области и адвоката, которые обвиняются во взяточничестве. По версии следствия, полицейский взял деньги у женщины, которая подозревалась в мошенничестве при оказании медицинских услуг.

Как сообщила 15 августа пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области, полицейский и адвокат, в зависимости от роли каждого, обвиняются в получении взятки, посредничестве при получении взятки и покушении на мошенничество. Следователи считают, что адвокат, представлявший интересы обвиненной в мошенничестве женщины, предложила сотруднику МВД за деньги помочь подзащитной. За 150 тыс. рублей полицейский должен был не ходатайствовать об аресте обвиняемой. Еще 1 млн 150 тыс. рублей должны были способствовать тому, чтобы женщина получила условный, а не реальных срок.

«Преступная деятельность обвиняемых была пресечена оперативными сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. При получении части требуемых денежных средств — 1 миллиона 50 тысяч рублей, они были задержаны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас по делу утверждено обвинительное заключение, скоро обвиняемые предстанут перед судом.