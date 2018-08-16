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Магаданским перевозчикам разрешат самим устанавливать стоимость проезда

Общество

Нововведение начнёт действовать в 2019 году

Магаданским перевозчикам разрешат самим устанавливать стоимость проезда
makamuki0
Железнодорожные пути

Магадан, Магаданская область, 16 августа 2018, 09:14 — REGNUM  В столице Магаданской области тарифы на пассажирские перевозки по городу транспортные компании будут определять самостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Магадана.

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Новшество вводится постановлением мэрии об изменении вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Перевозчики начнут сами устанавливать стоимость проезда с 11 февраля 2019 года.

Горожане и региональные СМИ предполагают, что начало действия принятого горадминистрацией документа станет причиной повышения цен на городском транспорте. Сейчас стоимость проезда по Магадану составляет 27 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года стоимость проезда общественным транспортом в Магадане была выше, чем в столицах остальных регионов России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Рейтинг городов тогда составляла региональная энергетическая комиссия Омской области. Стоимость проезда по Магадану тогда также находилась на уровне 27 рублей.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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