Тамбовскую дружину «Держава» признали лучшей в сфере охраны порядка

Тамбов, , 14:12 — REGNUM Народную дружину «Держава», созданную на базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (ТГУ), признали лучшей в сфере охраны общественного порядка, поисковых и профилактических мероприятий в первом полугодии 2018 года, сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

Ректор ТГУ Владимир Стромов пояснил, что «Держава» — первая из зарегистрированных в Тамбовской области добровольных народных дружин, а университет вносит свой вклад в обеспечение безопасности города.

«Важным направлением деятельности студенческого подразделения, помимо охраны общественного порядка, является правовое просвещение граждан, работа с молодежью», — сказал он.

Студенческий отряд был создан в 2013 году. На сегодняшний день в него входят 276 студентов ТГУ, получающих среднее профессиональное и высшее образование. Во время работы дружинники информируют правоохранительные органы о нарушениях и охраняют общественный порядок при проведении массовых мероприятий.

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