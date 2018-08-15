СИБУР примет в городах присутствия передвижной симпозиум «НЕМОСКВА»

Москва, , 13:06 — REGNUM Делегация международного симпозиума «НЕМОСКВА» посетит города присутствия СИБУРа для встречи с художниками и кураторами культурных проектов, а также для объединения художественного сообщества на региональном и федеральном уровнях, сообщает 15 августа пресс-служба предприятия.

«Единый культурный контекст является необходимым условием для формирования общей идентичности жителей большой страны. В этой связи особенно важно, чтобы культурная жизнь была сосредоточена не только в федеральных центрах», — прокомментировал мероприятие директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия СИБУРа Владислав Кузнецов.

Он добавил, что предприятие стремится уделять значительное внимание проектам, направленным на создание возможностей самореализации представителей творческих профессий, развитие культурного досуга в городах деятельности СИБУРа. Кузнецов выразил надежду на то, что диалог между локальными и международными экспертами в рамках проекта «НЕМОСКВА» будет содействовать развитию культурной среды в регионах.

Делегация симпозиума посетит 12 городов России в августе-сентябре 2018 года. Среди них представлены города деятельности СИБУРа: Нижний Новгород, Пермь, Томск, Тюмень и Тобольск.

Программа передвижного симпозиума включает выставочные и образовательные мероприятия: проведение выставки «Большая страна — большие идеи», ревю художественных проектов, дискуссии и публичные лекции.