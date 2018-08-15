В Ростовской области из-за зноя закрыли четыре трассы

Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области из-за жары федеральные трассы закрыты для движения фур. Ограничение действует с 10:00 — 22:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» 15 августа.

По информации ведомства, причиной ограничений является обещанная синоптиками жара. Метеорологи информируют, что температура воздуха в течения дня достигнет 32 градусов выше нуля.

«Согласно прогнозам Гидрометцентра, такая погода сохранится в регионе в ближайшие дни. Временные ограничения движения транспортных средств помогут уберечь дороги с асфальтобетонным покрытием от образования дефектов и разрушения», — говорится в информации.

Ограничения для большегрузов введены на автодорогах А-260 «Волгоград-Каменск — Шахтинский — граница с Украиной», А-270 «Новошахтинск — граница с Украиной», А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной», А-135 (подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный, Южный и Западный подъезды).