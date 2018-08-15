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В Екатеринбурге от граффити очистят набережную и надземные переходы

Общество

Технология безопасна для городского пруда

Екатеринбург, 15 августа 2018, 06:44 — REGNUM  В Екатеринбурге планируется очистить от граффити около 900 квадратных метров стен на набережной городского пруда и надземных пешеходных переходов. Работы будут выполнены в течение месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Удалять рисунки с набережной будут при помощи технологии сжатого воздуха с добавлением кварцевого песка в качестве абразива, который легко удаляет старую краску. Специалисты заявляют, что такой способ очистки безопасен для городского водоёма.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне, чтобы избавиться от рисунков на набережной городского пруда к играм ЧМ-2018 по футболу, было принято решение закрасить граффити серой краской. Однако данные работы не были согласованы с управлением Росрыболовства. И на данный момент в управлении выясняют, были ли допущены чиновниками мэрии нарушения при проведении работ.

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Городское благоустройство
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