В Казахстане 219 иностранных телеканалов открыли свои представительства

Астана, , 18:02 — REGNUM Все иностранные телеканалы, транслируемые в Казахстане, введены в правовое поле — 219 телеканалов открыли свои представительства, сообщает 14 августа издание Informburo со ссылкой на министра информации и коммуникации республики Даурена Абаева.

По его словам, ранее представители телеканалов находились за рубежом, что значительно осложняло работу министерства. После принятия соответствующих поправок иностранным телеканалам дали полгода на открытие представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министерство информации и коммуникации Казахстана прекратило ретрансляцию 88 иностранных телеканалов, которые не имеют представительства в республике.

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