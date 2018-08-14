Вторник, 14 Августа 2018 года
18:38:42 МСК

В Казахстане 219 иностранных телеканалов открыли свои представительства

Общество

Ранее представители телеканалов находились за рубежом

В Казахстане 219 иностранных телеканалов открыли свои представительства
ProjectManhattan
Телевизоры

Астана, 14 августа 2018, 18:02 — REGNUM  Все иностранные телеканалы, транслируемые в Казахстане, введены в правовое поле — 219 телеканалов открыли свои представительства, сообщает 14 августа издание Informburo со ссылкой на министра информации и коммуникации республики Даурена Абаева.

По его словам, ранее представители телеканалов находились за рубежом, что значительно осложняло работу министерства. После принятия соответствующих поправок иностранным телеканалам дали полгода на открытие представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа министерство информации и коммуникации Казахстана прекратило ретрансляцию 88 иностранных телеканалов, которые не имеют представительства в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане приостановлена ретрансляция 88 иностранных телеканалов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить