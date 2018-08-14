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В Екатеринбурге нашли альтернативу электричке до аэропорта «Кольцово»

Общество

Местный «аэроэкспресс» был запущен в 2008 году. Но проект оказался неудачным

В Екатеринбурге нашли альтернативу электричке до аэропорта «Кольцово»
Владислав Фальшивомонетчик
Терминалы A и B аэропорта «Кольцово»

Екатеринбург, 14 августа 2018, 17:30 — REGNUM  Электропоезд до аэропорта «Кольцово» себя не оправдал. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков в прямом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург».

«Давайте честно скажем, что электричка, которая сегодня у нас ходит в «Кольцово», она себя не оправдала», — отметил вице-мэр.

При этом в качестве альтернативы он рассматривает строительство скоростной трамвайной ветки. Она свяжет микрорайон Химмаш, аэропорт и другие территории города, а также проследует в Арамиль и Сысерть. Правда, это займёт не один год.

Напомним, «аэроэкспресс» был запущен в 2008 году. Изначально в расписании значилось семь рейсов туда и обратно. Теперь — всего два. За много лет электричка так и не стала приносить прибыль.

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