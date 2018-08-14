МИД РФ предупредил о проблемах с транспортом в Венесуэле, Эквадоре и Тунисе

Москва, , 14:18 — REGNUM Российское дипломатическое ведомство предупредило граждан России о возможных проблемах с перемещением на общественном транспорте в Венесуэле, Эквадоре и Тунисе. Об этом сообщает официальный Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

«Венесуэла — 14 августа — наводнения и разливы рек в штатах Амасонас, Апуре, Боливар, Гуарико, Дельта-Амакуко, Монагас и Тачира. Прервано или затруднено транспортное сообщение, сбои в электроснабжении, связи, поставках питьевой воды», — говорится в сообщении ведомства.

https://twitter.com/MID_travel/status/1029307581486051328

Также отмечается, что в Эквадоре на 14 августа запланирована забастовка профсоюзов в провинции Эсмиральдас, а в Тунисе 16 августа будут бастовать железнодорожники.