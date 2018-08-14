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Правительство Узбекистана назначило всенародный субботник

Общество

Участники хашара займутся посадкой цветов и побелкой деревьев

Ташкент, 14 августа 2018, 14:07 — REGNUM  Правительство Узбекистана издало распоряжение о проведении 18−19 августа всенародного хашара (субботника), который пройдет в преддверии дня независимости республики, сообщает 14 августа издание «Народное слово».

В ходе субботника будут благоустроены территории вокруг жилых домов, парки, скверы, улицы, детские площадки и другие общественные места. Участники хашара займутся посадкой цветов и побелкой деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая правительство Узбекистана приняло постановление, запрещающее проведение хашаров в опасных местах — вдоль автомобильных дорог, на строительных площадках, на водных объектах и других опасных местах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане запретили проведение субботников в опасных местах

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Субботники
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