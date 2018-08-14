«Безопасный Байкал»: от мусора очистили десятки км прибрежной полосы

Улан-Удэ, , 11:25 — REGNUM МЧС подвело итоги масштабной акции под условным названием «Безопасный Байкал», проходившей в Бурятии и Иркутской области с 6 по 10 августа. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 августа, в Сибирском региональном центре МЧС России, за пять дней акции профилактической работой было охвачено 49 мест массового отдыха людей, 17 детских оздоровительных лагерей и 120 турбаз.

Участники акции провели патрулирование 10 туристических маршрутов, более 2 тысяч бесед с отдыхающими и рыбаками, 139 занятий по мерам предосторожности и правилам безопасного поведения на природе.

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49 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования маломерными судами. Волонтёры и общественники очистили от мусора почти 61 км прибрежной полосы. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, собрано 69,4 кубометра мусора — это бутылки, пробки, пластик, пакеты и так далее. Также принимали участие в акции водолазы Байкальского и Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС — они убирали хлам со дна озера.

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По итогам акции руководство МЧС России предложило распространить полученный опыт по всем субъектам РФ.

«Прошу предоставить ваши предложения для улучшения работы по всей территории России», — сказал глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе всероссийского селекторного совещания.

Властям Иркутской области и Бурятии рекомендовано уделять больше внимания развитию пляжей, минимизировать количество мест «дикого» отдыха. Среди выявленных проблем — недостаточное покрытие сотовой связью. Отдельный блок предложений МЧС посвящён повышению качества организации турпоходов и сплавов.

Добавим, акция «Безопасный Байкал» проходила во взаимодействии с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ в Бурятии, всего в акции приняли участие около 65 активистов и волонтёров. Собранный мусор направили на переработку.

Активист регионального отделения ОНФ Евгений Хорошунов подчеркнул, что задачей акции была не просто уборка мусора на берегу Байкала, но и повышение экологической культуры населения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно на Байкале отдыхают порядка 2 млн туристов. Турпоток на Байкале возрастает из года в год. По данным МЧС, увеличивается и количество происшествий. В 2017 году помощь спасателей получили 500 человек, за семь месяцев 2018 года — 747 человек.

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