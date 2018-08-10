Мусорный «апокалипсис»: свалка на Байкале шокирует своим размахом

Улан-Удэ, , 12:49 — REGNUM Озеро Байкал испытывает огромную нагрузку от деятельности человека: хозяйственной, туристической. Особенно тяжело водоёму приходится в туристический сезон, ведь на Байкале ежегодно отдыхают около двух миллионов человек. И, к сожалению, далеко не все увозят с собой свой мусор. Очередное видеоподтверждение замусоривания берегов Байкала на днях появилось в сети интернет. Пользователь Facebook по имени Ayna Bert выложила небольшой видеоролик с подписью «в двух минутах езды от Турки — «Байкальской Гавани».

Источник видео — Youtube.com

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Кадры длинной непрерывной свалки просто шокируют. Чего там только нет: пакеты, пластик, ящики, земля и даже какая-то мебель.

«Слов нет», — комментирует один из пользователей соцсети.

«Говорим тут о высоких стратегических проектах, а под ногами везде свалки, куда ни кинь взгляд. И где!!! На том самом Байкале, о вселенской любви к которому все говорим! Действительно, слов нет выразить своё возмущение!» — пишет бурятский экономист Алдар Бадмаев.

По его словам, мусорный «апокалипсис» наблюдается в Бурятии у каждого населённого пункта, стоит только заехать в лес метров на 100−200.

«Мусор вывозить местному населению некуда, системы утилизации отходов нет никакой, и народ бросает сам — куда глаза глядят. Нужно срочно решать этот вопрос, а то далеко мы так не уедем!» — резюмировал Бадмаев.

«Главу района нужно оштрафовать или уволить, за бездействие», — предлагает подписчик группы «Бурятия онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

У некоторых пользователей даже появилась идея «огородить» Байкал.

«Есть радикальная идея: огородить Байкал высоким забором и не подпускать к нему людей (раз вести себя не умеют)», — написала пользователь соцсетей Александра Гармажапова.

«Алексей Цыденов, что там с мусороперерабатывающим заводом?» — спросила она, обращаясь к главе Бурятии Алексею Цыденову.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии ежегодно образуется в среднем более 50 млн тонн отходов производства и потребления, в том числе более 270 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Очевидно, что немалая доля отходов приходится на берега многострадального Байкала.

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В качестве решения мусорной проблемы власти Бурятии рассматривают строительство завода по термическому обезвреживанию отходов в городе Улан-Удэ с мощностью переработки до 72 тыс. тонн в год. В 2016 году с этой целью был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Бурятии и японской организацией NEDO. Известно, что общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей. NEDO несёт расходы не более 30% от общей стоимости.

По информации властей Бурятии, проектирование и строительство завода необходимо включить в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» с объёмом финансирования 5 млрд рублей со сроком реализации 2019−2022 гг.

В июне 2017 года глава Бурятии встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. По итогам встречи Медведев в том числе поручил заместителю председателя правительства России Алексею Гордееву и министру финансов РФ Антону Силуанову подготовить предложения о строительстве завода по термическому обезвреживанию отходов в Улан-Удэ на базе софинансирования.

Однако пока мусороперерабатывающего завода в Бурятии нет. Мусорная проблема продолжает оставаться острой. Байкал продолжает тонуть в отходах.

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