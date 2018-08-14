Вторник, 14 Августа 2018 года
10:45:43 МСК

В РФ предлогают «осовременить» школьные программы по физике и информатике

Общество

Авторы инициативы предлагают дополнить школьную программу изучением таких тем, как big data и технология блокчейн, а также дать школьникам возможность конструировать летательные аппараты

В РФ предлогают «осовременить» школьные программы по физике и информатике
Иван Шилов © ИА REGNUM
Творец науки

Москва, 14 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Организаторы Международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!» предложили в рамках школьных программ по информатике и физике углубить изучение современных технологий. Об этом говорится в письме на имя главы Министерства просвещения России Ольги Васильевой, сообщает 14 августа RT.

По сведениям агентства, авторы инициативы предлагают дополнить школьную программу по информатике изучением таких тем, как big data и технология блокчейн, а также научить подростков писать типовые программы для робототехники, в частности, для беспилотных летательных аппаратов.

Занятия по физике, по мнению организаторов конкурса, должны проводиться в том числе и на предприятиях, а сами школьники должны получить возможность конструировать различные устройства, в том числе и летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международной консалтинговой группы Bain & Company Москва вошла в пятёрку мировых лидеров по среднему уровню знаний школьников.

Читайте также: Москва вошла в Топ-5 в мире по уровню знаний школьников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа школьного образования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить