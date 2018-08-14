В РФ предлогают «осовременить» школьные программы по физике и информатике

Москва, , 10:13 — REGNUM Организаторы Международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!» предложили в рамках школьных программ по информатике и физике углубить изучение современных технологий. Об этом говорится в письме на имя главы Министерства просвещения России Ольги Васильевой, сообщает 14 августа RT.

По сведениям агентства, авторы инициативы предлагают дополнить школьную программу по информатике изучением таких тем, как big data и технология блокчейн, а также научить подростков писать типовые программы для робототехники, в частности, для беспилотных летательных аппаратов.

Занятия по физике, по мнению организаторов конкурса, должны проводиться в том числе и на предприятиях, а сами школьники должны получить возможность конструировать различные устройства, в том числе и летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международной консалтинговой группы Bain & Company Москва вошла в пятёрку мировых лидеров по среднему уровню знаний школьников.

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