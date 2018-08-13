В Италии анонсировали борьбу с абортами «как в Аргентине»

Рим, , 18:01 — REGNUM При нынешнем составе итальянского парламента у противников абортов нет возможности отменить их легализацию, но именно в этом направлении намерена двигаться одна из двух правящих партий страны — «Лига», сказал в интервью La Stampa в понедельник, 13 августа, сенатор от «Лиги» Симоне Пиллон.

«Мы придем к тому, чтобы изменить закон, как это случилось в Аргентине», — заявил Пиллон.

«Свобода выбора у тебя есть до того, как ты зачал ребенка. А потом появляется право невинного младенца на то, чтобы родиться на свет», — сказал сенатор.

Промежуточной целью нового правительства будет свести число абортов «до нуля», сказал Пиллон. По его мнению, большую роль в этом может сыграть поддержка, в том числе материальная, будущих матерей, особенно тех, кто находится в сложной ситуации.

Ранее сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов, который до этого был поддержан нижней палатой парламента страны.