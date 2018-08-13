Во Франции двум подозреваемым в нападении вынесены обвинения

Бон, Франция, , 14:27 — REGNUM Двоим подозреваемым в нападении на группу молодых людей в ночь с 29 на 30 июля в городе Бон, недалеко от Дижона, были предъявлены обвинения в воскресенье, 12 августа, сообщает France 24.

Почти через две недели после случившегося подозреваемым были предъявлены обвинения. В настоящее время они находятся в тюрьме.

Мужчины в возрасте 31 года уже были известны суду за обвинения в краже.

Подозреваемым, чьи имена не разглашаются, суд вынес обвинения в «покушении на убийство, жестокость, ненависть на почве другой расы, религии, этнической принадлежности».

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля подозреваемые ранили семь молодых людей, двое из них получили серьёзные ранения. Подозреваемые были задержаны спустя несколько дней поисковым недалеко от Авиньона.

«Теперь мы надеемся, что это послужит примером, потому что то, что произошло, было очень серьезным», — рассказал один из пострадавших телеканалу France 3.

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