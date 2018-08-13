Олег Газманов оставил аэропорту Симферополя ясные дни

Симферополь, , 13:59 — REGNUM Для пассажиров международного аэропорта Симферополь будет транслироваться приветствие Олега Газманова, которое он записал в своей студии, передает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

«Приветствую пассажиров нового терминала аэропорта Симферополь. Я, Олег Газманов, желаю вам приятного отдыха, интересных впечатлений, новых идей и открытий! Всем крымских ясных дней!», — об этом сообщает голос музыканта пассажирам в зале выдачи багажа и зоне прилета.

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, на данный момент это единственный аэропорт в стране, где пассажиры могут услышать адресованные им слова от известного исполнителя.

«У нас родилась идея, чтобы голоса известных артистов, музыкантов, актёров и композиторов звучали в аэропорту. Олег Газманов стал первым, кому наша идея пришлась по душе», — отметил он.

Напомним, Олег Газманов прилетел в Крым в рамках юбилейного гастрольного тура «50 лет на сцене». На полуострове народный артист России выступит в Феодосии, Ялте и Евпатории.