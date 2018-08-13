Победителю международного фестиваля в Оренбурге вручат эксклюзивную награду

Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбурге ряд статуэток золотого сарматского льва, предназначенных для победителей кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» в 2018 году пополнит эксклюзивная. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области, один из львов приобретёт новый имидж в эксклюзивном стиле известного в мировом арт-пространстве художника Алекса Долля.

Добавим, Алекс Долль родился в Оренбурге. Сейчас живет и работает в Швейцарии и России. Является почетным академиком Российской академии художеств. Награжден высшим орденом академии — «За служение искусству».

Сам художник в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM признался, что только вчера, 12 августа, завершил творческую работу, находясь в Берлине. По словам Алекса Долля, он применил технологию «холодная эмаль». Основой стала стандартная фестивальная статуэтка. Сейчас золотой сарматский лев утопает в цветах.

«Мы в добрых отношениях с президентом кинофестиваля Татьяной Воронецкой. Расписать льва цветами — это общая идея, которая посетила нас во время одной из встреч. Лев в цветах — это вне политики! Статуэтку вручат победителю конкурса короткого метра «Шаг», — сказал художник.

По его словам, золотой сарматский лев в цветах будет проводить тонкую линию ко Дню рождения Оренбурга, который в августе отпразднует 275 лет. В честь праздников принято дарить цветы. Ежегодно Алекс Долль привозит подарки городу, в котором родился, при этом не устаёт экспериментировать.

29 августа в областном музее изобразительных искусств продемонстрируют творческий проект Долля «Цветы. Впечатления», который помимо живописи объединил музыку и танец, высокую моду и эксклюзивные ароматы, посвящен цветам, и это не просто визуальное воплощение красоты.

Напомним, с 24 по 30 августа в Оренбурге пройдёт XI Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». Пользующаяся успехом внеконкурсная программа «Актёр-режиссёр» с 2015 года обрела новый статус. Она переросла в конкурсную программу «Шаг». Кроме статуэтки сарматского льва победитель получает денежный приз от спонсора в размере 1 млн рублей на создание короткометражного фильма.

Читайте также: В Оренбуржье откроется XI межднародный кинофестиваль