В ОмГТУ представили стратегию развития студенческих отрядов

Омск, , 11:12 — REGNUM Профсоюзная организация студентов Омского государственного технического университета (ОмГТУ) представила «Стратегию развития студенческих отрядов», в соответствии с которой будут созданы условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что стратегия была разработана на средства гранта Росмолодежи. Проект объединяет три этапа: на первом будет проведена образовательная сессия командных составов, на втором — агитационная работа со студентами ОмГТУ, в заключении состоится обучение новоиспеченных бойцов по направлениям и рамках творческих мероприятий для сплочения отрядов.

«Проведение образовательных проектов для студенческого актива, в том числе для студенческих отрядов, не только необходимо для функционирования и развития студенческих объединений в университете, но позитивно отражается на получении студентами околопрофессиональных компетенций и необходимых навыков», — пояснил заместитель председателя студенческого профсоюза Каржас Буркитбаев.

Планируется, что за весь период реализации проекта участие в нем примут 1000 студентов. Также, в календарный план мероприятий входит обучение командных составов студенческих отрядов Сибири, участие в котором примут более 70 бойцов.

Ранее руководитель Омского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Потейко сообщил, что российские граждане не умеют не работать, им сложно отдыхать, и что они должны быть нужными обществу.

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