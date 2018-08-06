«Российские граждане не умеют не работать»

Омск, , 14:17 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста двоякое. С одной стороны, отмечаются частые случаи, когда люди еще полные сил, здоровья и желания работать выходили на пенсию и очень быстро угасали, буквально за 2−3 года. Потому что российских граждане не умеют не работать, им сложно отдыхать, они должны быть нужными обществу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Омского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Потейко.

Особенно такая ситуация касается мужчин, которые после выхода на пенсию переставали себя чувствовать нужными. С этой точки зрения, запускать механизм повышения пенсионного возраста обязательно нужно, потому что существует проблема срока жизни российских граждан.

«С другой стороны, повышение пенсионного возраста — это должно быть комплексное решение. В России есть проблемы с трудоустройством молодёжи, поэтому продлевая пенсионный возраст, надо разработать механизм закрепления людей пожилого возраста на рабочих местах. То есть надо продумать вопрос о том, как гарантировать рабочие места и молодежи, и людям предпенсионного возраста, от которых большинство работодателей в настоящее время пытается избавиться. Но в целом предложение правительства РФ правильное для экономики страны», — высказал свое мнение Потейко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»