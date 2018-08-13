Студенты УрГАХУ разработают новый дизайн техники завода им. Калинина

Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Новый дизайн для техники Машиностроительного завода имени М.И. Калинина в Екатеринбурге предложили разработать студентам Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) инженеры предприятия, сообщает 13 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

В настоящее время эскизы и интерактивные модели машин разрабатывают в заводском ОКБ инженеры-конструкторы Иннокентий Бадюк и Константин Малышев. По их словам, интерес и готовность студентов предложить свежее видение и идеи в сфере дизайна проявились во время летней практики.

«В скором времени завод начнет разрабатывать миниатюрную коммунальную машину МК1000, идет работа над новой моделью электрической тележки, в перспективе — проектирование клининговой машины для общественной среды. Студентов мы попросили предложить свои варианты дизайна этой техники», — пояснил Бадюк.

Отмечается, что в дальнейшем завод продолжит сотрудничество с вузом. Кроме того, конструкторы-дизайнеры ЗиКа налаживают связи с коллегами из Уралтрансмаша, Уральского оптико-механического завода и другими.