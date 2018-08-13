В Китае на треть вырос экспорт авторских прав на публикации в 2017 году

Пекин, , 08:25 — REGNUM Китай продал 12 651 прав на публикации в 2017 году, что на 29% выше, чем в 2016 году, сообщает 13 августа газета China Daily.

Согласно докладу, выпущенному Государственной администрацией по делам прессы и публикаций, авторские права на публикацию книг составили большинство — 10 670 из общего числа, в то время как 414 авторских прав касались продукции аудио и видео, а еще 1557 — электронных публикаций.

Одновременно с этим в Китае было приобретено 18 037 авторских прав на публикации за 2017 год, из которых 17 154 касались авторских прав на книги. За год в Китае были обнаружены 4102 организации, нарушившие авторские права, а также в общей сложности 9,7 млн пиратских публикаций, из которых 5,5 млн касались книг и журналов.

В 2017 году Китай экспортировал 21,7 млн копий книг, журналов и газет, а импортировал 32,6 млн. Более 5,4 млн копий детских книг были экспортированы за это же время.

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