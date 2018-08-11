Суббота, 11 Августа 2018 года
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В Германии решились на отмену запрета нацистской символики в играх

Общество

В случае если у демонстрации запрещенной символики есть обоснование

Берлин, 11 августа 2018, 03:39 — REGNUM  Немецкая организация Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), выставляющая возрастные рейтинги на развлекательное программное обеспечение, заявила о снятии ограничений на демонстрацию запрещенной символики, сообщает пресс-релиз организации.

В пресс-релизе говорится, что организация допускает демонстрацию нацистской и иной запрещенной символики, если она представлена разработчиками «критически» и имеет обоснование. Таким обоснованием может являться художественный замысел, научная цель или исторический контекст. В настоящее время за демонстрацию такой символики в Германии полагается штраф или тюремное заключение.

Ранее разработчикам игр запрещалось показывать нацистскую символику в играх, некоторые разработчики выпускали специальные версии для Германии, где любая запрещенная символика отсутствовала. Это касалось даже компьютерных игр на историческую тематику, где изображения, например, свастики было обусловлено историческим контекстом.

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Компьютерные игры
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