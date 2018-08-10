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Циклон принесёт в ЦФО прохладу и дожди

Общество

Днём будет по-летнему жарко, а вот ночи будут холодные

Циклон принесёт в ЦФО прохладу и дожди
Виктор Зарубин. Вечер. Тучка набежала. 1917

Москва, 10 августа 2018, 14:33 — REGNUM  В Центральном федеральном округе (ЦФО) уже в ближайшие дни жара пойдёт на спад. Погода в предстоящие выходные будет неустойчивая. С большими перепадами температуры в дневные и ночные часы.

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Так, по данным Гидрометцентра, сегодня, 10 августа, ЦФО находится под влиянием антициклона. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром местами наблюдался туман. Преобладающая температура воздуха была днём +21…+27°, ночью +6…+13°.

Почти такая же погода сохранится и 11 августа. Температура воздуха ночью +11…+17°, местами до +6°, днем +24…+30°. Дождей также не ожидается. А вот уже с 12 августа через территорию ЦФО с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона с центром над севером Европейской территорией России. В округе местами пройдут небольшие дожди, ветер усилится до 12−17 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью +9…+16°, днем +25…+30°, 13 августа в северной половине +18…+24°.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву дожди вернутся уже с начала следующей рабочей недели.

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