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Прокурор: треть преступников Алма-Аты не являются жителями города

Общество

Миграционный поток способствует осложнению криминогенной ситуации в городе

Алма-Ата, Казахстан, 10 августа 2018, 14:34 — REGNUM  В Алма-Ате совершается 20% всех преступлений, зарегистрированных в Казахстане, сообщает 10 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на прокурора города Берика Жуйриктаева.

По его словам, поток внутренней и внешней миграции в Алма-Ате способствует осложнению криминогенной ситуации в городе. Около 31% лиц, привлеченных к уголовной ответственности, приходится на иностранных и иногородних граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа министр внутренних дел Узбекистана Калмуханбет Касымов заявил, что в Алма-Ате принимаются меры по нормализации криминогенной ситуации. Правоохранительные органы обратили внимание на снижение показателей своей деятельности после убийства известного фигуриста Дениса Тена.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Казахстана принимает меры по снижению преступности в Алма-Ате

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