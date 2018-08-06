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Физики Тамбовского госуниверситета стали победителями салона «Архимед»

Общество

Сотрудники и студенты вуза представили на конкурсе проект «Способ пороговой оценки информационной эффективности сетей связи»

Тамбов, 6 августа 2018, 13:40 — REGNUM  Группа преподавателей и студентов кафедры теоретической и экспериментальной физики Тамбовского государственного университета (ТГУ) победила в престижном конкурсе XXI Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», сообщает 6 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что специалисты вуза выступили в соавторстве с учеными военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

На конкурс они представили проект «Способ пороговой оценки информационной эффективности сетей связи», который может быть использован для мониторинга информационного обмена в условиях изменения входного трафика и организации комплексной многоконтурной адаптации в реальном масштабе времени.

В 2018 году конкурс был организован при участии Минобороны РФ, Роспатента, Департаментов жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики Москвы, МВД и МЧС России, госкорпорации «Роскосмос» и других. Всего к участию в салоне были допущены проекты 250 организаций. Представители ТГУ принимали участие в нем второй год подряд.

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Телекоммуникации
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