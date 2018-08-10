Водители маршрутных такси в Дагестане 2,5 года не получали зарплату

Махачкала, , 11:19 — REGNUM В Махачкале водители маршрутных такси не получали заработную плату с 2016 года. За два с половиной года общая сумма, которую им задолжал работодатель, составила около 10 млн рублей. Потерявшие надежду на оплату своего труда водители обратились в прокуратуру Дагестана.

После проверки надзорного органа в отношении руководства ООО «Современная транспортная система» было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Невыплата заработной платы», сообщили ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе прокуратуры. В настоящее время установлено, что владельцы компании имели финансовую возможность по погашению образовавшейся задолженности по заработной плате, однако своих обязанностей перед работниками не исполняли.

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Как сообщало ИА REGNUM, общая задолженность по заработной плате в Дагестане на начало июля 2018 года составляла более 100 млн рублей. Самый большой долг по зарплате был у радиозавода имени Плешакова в городе Избербаше. Он составлял около 80% всей задолженности по заработной плате в республике.

В конце июля вышли на центральную площадь Махачкалы с требованием вернуть им долги по зарплате технические работники махачкалинского «Горзеленхоза». Дворники жаловались, что не получают денег за свой труд уже три месяца.

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