«Мы не хотим выпрашивать зарплату!» — дворники Махачкалы вышли на площадь

Махачкала, , 15:49 — REGNUM В Дагестане нет задолженности по заработной плате сотрудникам градообразующих предприятий и учреждений бюджетной сферы. Снижается задолженность по зарплате и в других предприятиях и организациях. Об этом было сказано в ходе заседания координационного совета по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате, которое провел 27 июля первый заместитель председателя правительства РД Анатолий Карибов.

Однако сегодня, 31 июля, его слова были опровергнуты протестной акцией технических работников махачкалинского «Горзеленхоза», которые вышли к зданию правительства республики. С утра здесь требовали зарплаты более 50 уборщиц, пишет «Черновик». По словам женщин, они не получают ее уже три месяца. С мая 2018 года бывшие сотрудницы УК «Новый город» перешли на работу в МУП «Горзеленхоз». Свою работу они исправно выполняют, а вот денег за это не получают вовсе.

Причиной невыплаты зарплаты заместитель мэра города Мурад Алиев назвал то, что их документы находятся на оформлении в новой организации МБУ «Горотчистка». По какой причине процесс оформления бумаг затянулся на три месяца, неизвестно. Директор этого предприятия отказался от комментариев «Черновику».

К возмущенным несправедливостью женщинам, многие из которых находятся далеко не в юном возрасте, вышел заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров. Он пообещал погасить долги по зарплате до 7 августа. Однако отчаявшиеся уборщицы заявили, что будут выходить на площадь каждый день, пока не получат заработанные деньги.

Днем с протестующими дворниками в актовом зале администрации Махачкалы встретился мэр города Абусупьян Гасанов. Он пообещал, что уже в пятницу, 3 августа, женщинам выплатят задолженность за два месяца. Причем сумма зарплат будет увеличена до 11 200 рублей, в то время как до повышения МРОТ они получали около 7 тыс. рублей.

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Стоит отметить, что, по информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Дагестану, общая задолженность по заработной плате в республике на начало июля составила более 100 млн рублей. На начало июня сумма долга по зарплате перед сотрудниками предприятий составляла 75,6 млн рублей. В течение одного месяца она увеличилась на 24,4 млн рублей, что составляет 32,3%, пишет «Молодежь Дагестана».