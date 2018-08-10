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Ученые выяснили влияние глобального потепления на опустынивание в Китае

Общество

Ученые Синьцзянского института экологии и географии в своем исследовании определи степень опустынивания севера Китая вследствие глобального потепления в будущем

Пекин, 10 августа 2018, 06:05 — REGNUM  Глобальное потепление может приводить к опустыниванию сухих земель на севере Китая, полагают китайские исследователи, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Ученые Синьцзянского института экологии и географии в своем исследовании определи степень опустынивания севера Китая вследствие глобального потепления в будущем.

Используя модель климатического прогнозирования, ученые изучили пространственно-временные характеристики эвапотранспирации (суммарное количество влаги, переходящее в атмосферу в виде пара), ключевого фактора, влияющего на опустынивание в песчаных районах севера Китая на фоне глобального потепления в пределах 1,5—2 градусов Цельсия.

Результаты показали растущий тренд эвапотранспирации в регионе. Так, опустынивание земель на севере Китая ускорится на 27 кв. километров за десятилетие при глобальном потеплении на 2 градуса Цельсия с периода с 2040 по 2059 годы. Результаты были опубликованы в научном журнале Science of the Total Environment.

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Проблемы экологии
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