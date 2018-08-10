Группа китайских детей прибыла в Белоруссию на оздоровление и лечение

Минск, , 04:46 — REGNUM Около 150 детей из Китая прибыли в Белоруссию для оздоровления и лечения, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

С 12 по 27 августа китайские дети пройдут лечение и реабилитацию в Национальной Детском Образовательно-оздоровительном центре Зубренок в рамках проект «Китай — Белоруссия: становимся ближе». По направлению врачей, китайским детям будут оказываться ежедневные оздоровительное процедуры, включая кислородные коктейли, хвойно-солевые ванны, ароматерапия, аэроионотерапия и массаж.

Кроме того, детей ждут развлекательные мероприятия вроде мастер-классов по изготовлению традиционных белорусских сувениров, фестиваля искусств и прочего. Дети также отправятся в экскурсию по Минску, а также посетят Мирский замок, Несвижский замок и озеро Нарочь.

Напомним, что китайские дети посетили «Зубрёнок» в августе 2015 года в первый раз по приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко.