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В Москву возвращается жара

Общество

Ожидается потепление до +28 градусов тепла

В Москву возвращается жара
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парк Горького

Москва, 10 августа 2018, 01:22 — REGNUM  По прогнозу синоптиков днем 10 августа в Москву вернется жара, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

В ночь с 9 на 10 августа температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. А днем 10 августа воздух прогреется до +26 … +28 градусов Цельсия. Ожидается небольшая облачность без осадков и слабый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходные дни 11 и 12 августа температура воздуха в Москве будет около 29 градусов тепла, осадков не ожидается. А с 13 августа начнется небольшое похолодание — температура воздуха не поднимется выше +20…25 °С.

Читайте ранее в этом сюжете: На выходные в Москве обещают 13-15 градусов тепла

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