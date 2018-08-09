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Предприятия Узбекистана переведут на принцип «кто загрязняет, тот и платит»

Общество

9 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещания по вопросам охраны окружающей среды

Ташкент, 9 августа 2018, 19:02 — REGNUM  В Узбекистане расходы на утилизацию отходов должны брать на себя предприятия-производители, заявил 9 августа президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по вопросам охраны окружающей среды и развития системы сбора и переработки бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент дал указания по обновлению базы управлений благоустройства, а также по приведению полигонов отходов в соответствии с нормативными документами. Кроме того, в ходе совещания отмечалась необходимость создания законопроекта, предусматривающего механизмы привлечения к ответственности за загрязнение территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа итальянская компания Waste to energy предложила администрации Ташкента построить в городе завод по утилизации мусора, который будет генерировать тепловую и электрическую энергию.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания из Италии построит в Ташкенте завод по переработке мусора

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