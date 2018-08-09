Каждый четвертый итальянский студент курит марихуану

Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США

Рим, , 17:29 — REGNUM Более четверти итальянских студентов первого этапа обучения (в возрасте от 15 до 19 лет) регулярно употребляют марихуану, сообщил в четверг, 9 августа, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана, передает Rainews.

Ссылаясь на данные национальной антинаркотической службы, министр также сообщил, что каждый десятый итальянский студент употребляет психотропные вещества. Героин и кокаин распространены не так широко (1−2%).

Правительство намерено усиливать как полицейские методы борьбы с оборотом наркотиков, так и информационные методы антинаркотической кампании, добавил Фонтана.