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Каждый четвертый итальянский студент курит марихуану

Общество

Министр по делам семьи обещал усилить антинаркотическую информационную кампанию

Каждый четвертый итальянский студент курит марихуану
Цитата из т/с «Секс в большом городе». Реж. Даррен Стар. 1998-2004. США
Любительница покурить

Рим, 9 августа 2018, 17:29 — REGNUM  Более четверти итальянских студентов первого этапа обучения (в возрасте от 15 до 19 лет) регулярно употребляют марихуану, сообщил в четверг, 9 августа, министр по делам семьи Лоренцо Фонтана, передает Rainews.

Ссылаясь на данные национальной антинаркотической службы, министр также сообщил, что каждый десятый итальянский студент употребляет психотропные вещества. Героин и кокаин распространены не так широко (1−2%).

Правительство намерено усиливать как полицейские методы борьбы с оборотом наркотиков, так и информационные методы антинаркотической кампании, добавил Фонтана.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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