В Ташкенте планируют построить корейский квартал

Ташкент, , 16:37 — REGNUM Компания Triple Crown Grou планирует построить в Ташкенте корейский квартал, сообщили 9 августа в пресс-службе государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

8 августа в Ташкенте состоялась встреча первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с управляющим собственником корейской компании Чон Кёнг Сиком.

В ходе переговоров стороны также обсудили реализацию проекта строительства современного гостиничного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа хоким (глава) Ферганской области Узбекистана Шурхат Ганиев и мэр южнокорейского города Пхочхон Со Джанвон подписали меморандум об установлении побратимских связей между Кокандом и Пхочхон.

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