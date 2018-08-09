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В Ташкенте планируют построить корейский квартал

Общество

8 августа в Узбекистане состоялась встреча с представителями южнокорейской компании

Ташкент, 9 августа 2018, 16:37 — REGNUM  Компания Triple Crown Grou планирует построить в Ташкенте корейский квартал, сообщили 9 августа в пресс-службе государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

8 августа в Ташкенте состоялась встреча первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с управляющим собственником корейской компании Чон Кёнг Сиком.

В ходе переговоров стороны также обсудили реализацию проекта строительства современного гостиничного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа хоким (глава) Ферганской области Узбекистана Шурхат Ганиев и мэр южнокорейского города Пхочхон Со Джанвон подписали меморандум об установлении побратимских связей между Кокандом и Пхочхон.

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