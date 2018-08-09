Скрывая витрины с алкоголем проблему пьянства не решишь — эксперт

Москва, , 15:53 — REGNUM От перестановки на полках алкоголя и упрятывания его «за шторку» проблема пьянства в России не решится, зато неудобства будут испытывать как продавцы алкоголя, так и покупатели, считает управляющий директор проекта Moscowine Александр Смыслов.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил с инициативой скрыть витрины с алкогольной продукцией в супермаркетах по образцу витрин с табачными изделиями, аргументируя это тем, что доступность алкоголя не только губительна для взрослых, но и демонстрирует дурной пример несовершеннолетним.

«У специалистов, занятых в продуктовом ритейле, сразу возникает вопрос о затратах, связанных с переоснащением торговых залов новым оборудованием, и наймом дополнительного персонала, обслуживающего покупателей в алкогольных отделах. Если в случае с сигаретами эту функцию выполняет кассир, так как ассортимент легко умещается в небольшой короб, то в случае с алкогольными напитками речь идет об обслуживании десятков квадратных метров торговых площадей.

С появлением нового оборудования неминуемо возрастет время совершения покупки, что скажется не лучшим образом на качестве обслуживания и лояльности покупателей. Не исключено, что из-за постоянного сдвигания и раздвигания «шторок» на закрытых прилавках возрастут расходы, связанные со списанием товара на бой.

Обратимся к опыту ограничений, действующих в настоящее время в торговле табачной продукцией. Данные опроса, проведенного в августе 2017 года независимым исследовательским агентством Magram Market Research, показывают, что 63% граждан начинают курить, чтобы соответствовать социальной среде.

Также исследование выявило, что более 60% респондентов воспринимают сигаретную пачку не как рекламу, а просто как емкость для сигарет, что ставит под сомнение действенность потенциальной реформы. Для замещения потребления табака и спиртного менее вредными для здоровья альтернативами в первую очередь должно измениться само восприятие социальных стимулов курения и употребления алкоголя в обществе, вырасти новое поколение с развитой культурой употребления алкогольных напитков и стремлением к здоровому образу жизни.

И уже в этой сфере государство должно активно создавать социальные стимулы, побуждающие к отказу от курения и пьянства».