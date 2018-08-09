Старейшая тюрьма переедет из центра столицы Литвы

Вильнюс, , 15:30 — REGNUM Лукишская тюрьма, которая расположена в самом центре Вильнюса, рядом с центральным проспектом столицы Литвы, проспектом Гедиминаса, зданием парламента, Конституционного суда, различных министерств, может поменять место прописки, объявили сегодня, 9 августа, в правительстве Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комплекс был построен ещё в 1901—1904 годах и сегодня имеет статус культурного наследия. О том, что его следует переоборудовать, например, в элитную гостиницу или в другой общественный объект, в Литве говорят уже не одно десятилетие, а в последний раз тюрьму хотели перенести в 2015 году. Правда, тогда, как и в предыдущие разы, план остался только на бумаге.

Сейчас в тюрьме содержатся 697 заключённых. Это единственное место в Литве, где содержатся лица, получившие пожизненные сроки.

Правительство Литвы считает, что всех заключённых можно перевести в тюрьма Алитуса, Каунаса, Шяуляй и Кибартай. Общая площадь комплекса в центре Вильнюса составляет почти 20 тыс. квадратных метров. После расселения заключённых по другим тюрьмам, Лукишскую тюрьму предлагается передать в государственный Банк имущества.