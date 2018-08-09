Казахстан занял первые места в конкурсах казахстанской части «АрМИ-2018»

Астана, , 15:20 — REGNUM Военнослужащие Казахстана заняли первые места во всех трех конкурсах Армейских международных игр (АрМИ), проходивших на территории казахстанской 40-й военной базы «Отар», сообщили 9 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

9 августа в Казахстане состоялась торжественная церемония закрытия Армейских международных игр. В 2018 году на территории республики прошло три конкурса АрМИ: «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» и «Уверенный прием».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Казахстане завершился конкурс «Мастер артиллерийского огня». Первое место взяли хозяева соревнований, на втором месте — сборная Узбекистана и Белоруссии, третье место досталось военнослужащим из России и Азербайджана.

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