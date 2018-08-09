В минтруда Белоруссии рассказали о безработице среди молодёжи

Минск, , 14:18 — REGNUM Каждый год уровень зарегистрированной безработицы среди молодежи в Белоруссии падает, а самым молодёжным видом экономической деятельности считается сфера IT. Такие данные озвучила журналистам сегодня, 9 августа, консультант управления политики занятости минтруда и соцзащиты республики Жанна Щемелева.

По её словам, если ещё в 2000 году было 52% вставших на учет в службу занятости молодых людей, то к 2017 году этот показатель сократился до 30,8%, а сейчас упал до 28,5%. В числе официально безработных на молодежь приходится 22,6%. Щемелева отметила, что молодые граждане, которые впервые выходят на рынок труда, являются социально уязвимой категорией, и поэтому им предоставляются дополнительные гарантии. В частности, их отправляют на обучение по направлениям занятости, а около 35% получивших субсидии на открытие своего дела являются безработными до 31 года.

Что касается экономической деятельности, в которой задействованы молодые люди, то в IT-сфере трудится около 51,4% об общего числа; в сфере услуг по временному проживанию и питанию — 38,8%; в сфере информации и связи — 38,1%. Менее молодежной работой считается оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей (31% от общего числа работников в этом направлении), а также финансовая и страховая деятельность (27,5%).

Между тем стоит заметить, что пока ситуацию на рынке труда Белоруссии сложно назвать стабильной. По данным Белстата за июнь 2018 года, в республике четвёртый месяц подряд на работу берут людей меньше, чем увольняют. Так, за июнь работу потеряли сразу 60,6 тысяч человек, а приняли 58,1 тысячу. Основной удар приходится по работникам финансовой и страховой деятельности, а также сферы образования.

Уровень зарегистрированной безработицы обычно ниже, чем уровень реальной. Например, согласно информации Национального статистического комитета страны за второй квартал 2018 года, реальная безработица составляет 4,7% от численности рабочей силы. Однако зарегистрированная — не превышает 0,4%.

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