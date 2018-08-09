Четверг, 9 Августа 2018 года
07:52:53 МСК

Два высокопоставленных китайских чиновника обвинены в коррупции

Общество

Один из них — бывший вице-президент китайского нефтяного гиганта Sinopec Corp

Два высокопоставленных китайских чиновника обвинены в коррупции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Пекин, 9 августа 2018, 07:25 — REGNUM  Верховная народная прокуратура возбудила дела против двух высокопоставленных китайских чиновников, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

По сообщению прокуратуры, два бывших чиновника — бывший вице-губернатор провинции Аньхой Чжоу Чуньюй и бывший генеральный директор государственного химического предприятия Sinochem Group Цай Сийоу находятся под следствием.

Чжоу обвиняется во взяточничестве и выведении активов в офшоры, превышении должностных полномочии и инсайдерской торговле. Цай также обвиняется во взяточничестве и использовании должностных полномочий, включая те, которыми обладал на посту вице-президента нефтяного гиганта Sinopec Corp. с целью личного обогащения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор китайской провинции Аньхой Ван Саньюнь проходит по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и растратах.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший губернатор китайской провинции Аньхой задержан за коррупцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить