Два высокопоставленных китайских чиновника обвинены в коррупции

Пекин, , 07:25 — REGNUM Верховная народная прокуратура возбудила дела против двух высокопоставленных китайских чиновников, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

По сообщению прокуратуры, два бывших чиновника — бывший вице-губернатор провинции Аньхой Чжоу Чуньюй и бывший генеральный директор государственного химического предприятия Sinochem Group Цай Сийоу находятся под следствием.

Чжоу обвиняется во взяточничестве и выведении активов в офшоры, превышении должностных полномочии и инсайдерской торговле. Цай также обвиняется во взяточничестве и использовании должностных полномочий, включая те, которыми обладал на посту вице-президента нефтяного гиганта Sinopec Corp. с целью личного обогащения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор китайской провинции Аньхой Ван Саньюнь проходит по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и растратах.

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