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Узбекистан поднялся на семь позиций в рейтинге скорости интернета

Общество

Скорость проводного интернета составила 8,57 Мбит/с

Узбекистан поднялся на семь позиций в рейтинге скорости интернета
Иван Шилов © ИА REGNUM
Интернет-пользователь

Ташкент, 8 августа 2018, 14:00 — REGNUM  Узбекистан занял 119-е место в рейтинге скорости проводного интернета, поднявшись на семь пунктов. Об этом говорится в рейтинге Speedtest Global Index, опубликованном порталом Speedtest.

По данным рейтинга, скорость проводного интернета составила 8,57 Мбит/с, а скорость мобильного интернета — 9,6 Мбит/с. По последнему показателю Узбекистан поднялся за месяц на четыре строчки и занял 110-е место.

Лидером рейтинга мобильного интернета стал Катар, а проводного — Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец июля 2018 года скорость подключения к международным каналам интернета в Узбекистане увеличилась до 140,034 Гбит/с, что на 49% больше, чем в начале 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан увеличил скорость подключения к международным интернет-каналам

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Экономика Узбекистана
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