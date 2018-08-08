Среда, 8 Августа 2018 года
13:28:49 МСК

Роспотребнадзор спросил у Грузии, почему российские дети заболели на отдыхе

Общество

Группу школьников доставили спецрейсом в Петербург в связи с резким ухудшением здоровья

Санкт-Петербург, 8 августа 2018, 13:21 — REGNUM  Роспотребнадзор направил официальный запрос с Грузию об эпидемиологической ситуации после заболевания российских школьников в грузинском поселке Метиа. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Группа российских детей отдыхала в Грузии, когда там были зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекции с гемолитико-уремическим синдромом. Троих подростков спецрейсом доставили в Петербург с резким ухудшением состояния здоровья. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, школьников отправили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава РФ.

Проведя эидемиологическое расследование, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что дети, находясь в туристической поездке по Грузии в составе неорганизованной группы, заболели, подхватив энтерогеморрагическую кишечную палочку. Она схода с возбудителем, вызвавшим вспышку в Германии в 2011 году.

«Роспотребнадзором в установленном порядке направлен запрос в Грузию об эпидемиологической ситуации. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в Грузию», — добавили в ведомстве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить