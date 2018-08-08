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Пьяный петербуржец бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле

Общество

И был задержан полицией

Санкт-Петербург, 8 августа 2018, 13:19 — REGNUM  В Петербурге полиция задержала пьяного гражданина, который бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о неадекватном поведении одного из горожан поступило в полицию накануне. Как поясняют правоохранители, мужчина рвал цветы, венки и швырял их в огонь.

В сети появилось видео происшествия. Очевидцы называют хулигана «невменяемым», он в распахнутой рубашке кружил вокруг огня, топтал цветы и пытался сжечь то, что от них осталось. Свидетели предположили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, полицию вызвали сразу три человека, после чего публика осталась ждать прибытия правоохранителей.

Полицейские, прибыв на место, обнаружили за этим странным занятием 36-летнего гражданина. Он был пьян. Мужчину препроводили в отдел.

В отношении хулигана составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в Главке.

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Хулиганство в России и борьба с ним
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