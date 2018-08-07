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В ДРК подтверждено три новых случая заражения Эболой

Общество

К концу недели в стране будет готова к применению вакцина

В ДРК подтверждено три новых случая заражения Эболой
Иллюстрация: Scientificanimations.com
Вирус лихорадки Эбола (стилизация)

Киншаса, 7 августа 2018, 14:06 — REGNUM  Министерство здравоохранения Демократической республики Конго (ДРК) подтвердило еще три случая заражения вирусом Эбола, сообщает 7 августа Associated Press.

В общей сложности врачи подтвердили 16 случаев заражения, 27 вероятных случаев. Кроме того, зафиксировано четыре смертельных случая. К концу текущей недели должны быть подготовлены прививки.

Напомним, это уже десятая вспышка лихорадки Эбола в ДРК, специалисты из гуманитарных организаций подчеркивают, что сдержать эпидемию будет сложнее, чем в предыдущих случаях.

Читайте ранее в этом сюжете: Штамм Эболы, зафиксированный в Конго, власти намерены излечить вакцинами

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Лихорадка Эбола
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