Студенты из Тюмени открыли школу футбольных фанатов на фестивале «Знаменка»

Тюмень, , 13:12 — REGNUM Школу профессиональных футболистов и фанатов открыли студенты Тюменского индустриального университета в рамках конкурсной программы фестиваля отрядной песни «Знаменка», который прошел в Свердловской области в минувшие выходные. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба вуза.

Школа была создана во время проведения конкурса «Логово фаната». Он перекликался с чемпионатом мира по футболу — 2018, завершившимся в стране в июле.

«В нашем лагере членов жюри встречал символ Строительного института — бобёр, он проводил гостей к директору школы Змею Горынычу. Затем гостям провели экскурсию по факультетам школы, провели уроки и мастер-классы», — объяснила идею комиссар студенческого строительного отряда «Веста» Валерия Авраменко.

Отмечается, что фестиваль «Знаменка» собрал в 2018 году около пяти тысяч ветеранов и бойцов студенческих отрядов из более чем 15 регионов России. В нем также приняли участие представители Монголии и Германии.