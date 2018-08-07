«За оборону Ленинграда»: 95 лет ветерана, которая живёт в Литве

Вильнюс, , 11:40 — REGNUM Мария Сергеевна Шикунова, после замужества Гунина, сегодня, 7 августа, празднует своё 95-летие. Мария Сергеевна родилась в 1923 году. В 19 лет в ноябре 1942 года попала на Волховский фронт (под Ленинградом). Служила во 2-ом эшелоне части № 29 017, звание — рядовой. Часть занималась охраной складов с горючим, переформировкой бойцов, сбором оружия. В армии Мария служила до конца войны. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Её супруг, Ефим Дмитриевич Гунин, с начала войны служил в городе Находка на подземной электростанции мотористом-дизелистом. В ноябре 1943 года с группой моряков был направлен в США в порт Майами, где обучался полгода. Получил специальность моториста катера «Большой морской охотник». Это были первые катера с радиолокаторами для охоты за подводными лодками. Несколько таких катеров США передали СССР, их моряки перегнали в Баренцево море.

До конца войны Ефим Гунин воевал в Баренцевом море, служил командиром отделения мотористов, в звании — старшина 2-ой статьи. В их дивизионе было 5 катеров-охотников, но 2 катера были потоплены. За участие в боях Гунин награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и Орденом «Красная Звезда». После победы еще год, до мая 1946 года служил в аварийно-спасательном отряде, который занимался поиском затонувших кораблей и тралением мин.

Ефим Дмитриевич ушёл из жизни несколько лет назад, также преодолев рубеж в 90 лет.

И его супруга, Мария Сергеевна Шикунова, сегодня не просто в добром здравии, но и активна, любима детьми, внуками и правнуками. И учит и передаёт свою мудрость.