Число заключенных браков в России за 10 лет сократилось на 17%

Москва, , 10:33 — REGNUM С 2007 года число браков в России сократилось почти на 17%, сообщает 7 августа RT со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, в прошлом году в стране было заключено почти 1,05 млн браков, тогда как десять лет назад данный показатель был равен 1,26 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в период 2014—2016 гг. количество браков в России сокращалось, а в позапрошлом году был зафиксирован самый низкий показатель за последние 10 лет — в брак вступили около 986 тыс. пар.

Кроме того, количество разводов остается на высоком уровне. Так, в 2017 году их число выросло на полпроцента и составило 611,4 тыс., но в целом соотношение браков и разводов изменилось в лучшую сторону.