Литва «кровоточит» в том числе из-за внутренней миграции

Вильнюс, , 19:37 — REGNUM Литва испытывает демографический кризис не только из-за низкой рождаемости и массовой эмиграции, но и из-за внутренней миграции. Это один из выводов Министерства защиты окружающей среды Литвы, которое заказало исследование о внутренней миграции в стране, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 августа.

«Репрезентативный опрос показал, что больше всего «кровоточат» маленькие населённые пункты Литвы — из них жить в три самых больших города (Вильнюс, Каунас, Клайпеда — прим. ИА REGNUM ) переехало аж 37% опрошенных», — утверждается в сегодняшнем сообщении ведомства.

Вильнюс при этом остаётся единственным растущим городом страны. Население остальных уменьшается как из-за эмиграции за рубеж, так и из-за внутренней миграции.

Кроме того, исследование выявило недостаточность развития инфраструктуры в маленьких населённых пунктах. Так, 94% респондентов признались, что за покупками регулярно отправляются в большие города, что свидетельствует об ограниченности ассортимента в местах проживания. 86% уезжают в крупные города ради развлечений, 72% за финансовыми услугами, 70% за бытовыми услугами.

Самыми довольными городской инфраструктурой оказались жители Клайпеды — 28% респондентов оценили её высшим балом. Самые недовольные — жители Шяуляй (11%).

Что касается столицы Вильнюса, то главной проблемой жители называют транспортные заторы (54%) и высокие цены на недвижимое имущество (36%).