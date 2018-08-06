Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье

Астана, , 15:18 — REGNUM На подмосковном полигоне Алабино казахстанские танкисты вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон», сообщили 6 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Соревнования также проходят на 40-ой военной базе «Отар» в Казахстане. По итогам двух этапов конкурса «Мастер артиллерийского огня» казахстанские военнослужащие занимают первое место. В рамках первого конкурса «Соколиная охота» первое место также пока занимают военнослужащие Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Армении на X международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества — 2018» победил сержант Вооруженных сил Казахстана.

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