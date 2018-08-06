Понедельник, 6 Августа 2018 года
16:14:42 МСК

Казахстан вышел в полуфинал «Танкового биатлона» в Подмосковье

Общество

Соревнования также проходят на 40-ой военной базе «Отар» в Казахстане

Астана, 6 августа 2018, 15:18 — REGNUM  На подмосковном полигоне Алабино казахстанские танкисты вышли в полуфинал международного конкурса «Танковый биатлон», сообщили 6 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Соревнования также проходят на 40-ой военной базе «Отар» в Казахстане. По итогам двух этапов конкурса «Мастер артиллерийского огня» казахстанские военнослужащие занимают первое место. В рамках первого конкурса «Соколиная охота» первое место также пока занимают военнослужащие Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Армении на X международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества — 2018» победил сержант Вооруженных сил Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: «Воином Содружества» стал сержант из Казахстана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить